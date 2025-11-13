Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak ile irtibat koptu! Bakım için Hırvatistan'a gitmişti

ACI HABER GELDİ! 1 PİLOTUMUZ ŞEHİT

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kaybolan uçağın enkazına ulaşıldığını ve kazada 1 pilotun şehit olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı şunları kaydetti:

"Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."