  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Son dakika: Uçak kazasındaki son şehidimizin naaşına ulaşıldı

Son dakika: Uçak kazasındaki son şehidimizin naaşına ulaşıldı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşıldığını belirtti.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika: Uçak kazasındaki son şehidimizin naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda tüm şehitlerin cenazelerine ulaşıldığını duyurdu.

Son dakika: Uçak kazasındaki son şehidimizin naaşına ulaşıldı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan sınırına girdiği sırada düşen Milli Savunma Bakanlığı'na ait C130 tipi askeri kargo uçağının enkazında yürütülen arama çalışmaları tamamlandı. Dün 19 şehidin naaşına ulaşıldığının açıklanması ardından son şehidin de naaşına ulaşıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda son şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır" denildi.

Son dakika: Uçak kazasındaki son şehidimizin naaşına ulaşıldı Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen C130 kargo uçağı Gürcistan'a düştü: 20 şehidimiz var!

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA