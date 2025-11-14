BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'la buluşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan'la yapılan toplantı sonrası açıklamada yapan Başkan Çerçioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya, hizmet üretmeye ve kentlerimizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.