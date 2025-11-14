Son dakika haberleri... Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı,18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/279446 soruşturma sayılı dosyası kapsamında 44 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi talep edilmiş olup, 26 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiş, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
Aynı dosya kapsamında 18 şüpheli hakkında (2 şüpheli hakkında dosya üzerinden olacak şekilde) adli kontrol kararı verilmesi talep edilmiş olup talep doğrultusunda şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."