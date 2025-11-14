Kokoreç ve midye Böcek ailesini hayattan kopardı! 2 çocuk ve anne ölmüştü! Ön otopsi raporu tamamlandı

Olay yeri inceleme ekipleri otel odasında çalışma yaptı. Odadan lokum, kusmuk örnekleri ve çeşitli materyaller alınarak laboratuvara gönderildi. Mide ve bağırsak içeriklerinin de soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına iletildiği açıklandı.

Ailenin durumu gece saatlerinde ağırlaştı. 13 Kasım'da anne Çiğdem Böcek, saat 02.20'de otel merdivenlerinde 112 Acil ile temas kurdu. Ambulans 02.28'de otele ulaştı ve anne 03.00 sıralarında hastaneye sevk edildi. Aynı dakikalarda 3 yaşındaki Masal odada hareketsiz bulundu. Kardeşi Kadir Muhammet ise hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

SEYYARIN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Trajediyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ortaköy'de midye satan seyyar satıcı Yusuf D., ailenin yemek yediği işletmenin sahibi Ercan E., lokum satan Fatih T. ve işletme çalışanı olmak üzere toplam dört kişi "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıkalarının bulunduğu da ortaya çıktı. Gözaltı süreleri bir gün uzatıldı.

ÖN OTOPSİ RAPORU HAZIRLANDI

Olayın en kritik aşaması ise bugün tamamlanan ön otopsi raporu oldu. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, çocuklar Kadir Muhammet ve Masal Böcek'in dış muayenelerinde ölümle uyumlu herhangi bir travmatik bulguya rastlanmadı. Mide dokularında yalnızca hiperemi (kanlanma artışı) görüldü. Anne Çiğdem Böcek'in ön otopsisinde de harici travma bulgusu tespit edilmezken, mide içerisinde yaygın submukozal kanamalar ve yer yer noktasal ülserleşme alanları belirlendi. Kesin ölüm sebebi için ekstra örneklerin alındığı ve laboratuvar analizlerinin sürdüğü aktarıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, tüm numunelerin alındığını, dört kişinin gözaltında olduğunu ve kesin ölüm nedeninin laboratuvar sonuçları sonrası netleşeceğini ifade etti. Baba Servet Böcek'in tedavisi devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili kapsamlı soruşturmayı sürdürüyor.