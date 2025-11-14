  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem RTÜK’ün İlk Kadın Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer Oldu

RTÜK’ün İlk Kadın Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer Oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) Üst Kurul toplantısında ilk kadın başkan vekili Deniz Güçer oldu. İlk kez bir kadın üyenin RTÜK Başkan Vekili olarak seçilmesi 31 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk oldu.

AA

Giriş Tarihi:

RTÜK’ün İlk Kadın Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer Oldu

Üst Kurul üyelerinden Deniz Güçer'in RTÜK Başkanvekili seçildiği bildirilen açıklamada, "İlk kez bir kadın üyenin RTÜK Başkanvekili seçilmesi, 31 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, aynı toplantıda, RTÜK üyesi seçilen Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker'in de Üst Kurul'daki görevlerine başladığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yeni başkanvekili ve üyeleri tebrik ederek, hem başkanvekilinin bir kadın olmasından hem de Üst Kurul'da iki kadın üyenin bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

RTÜK'ün yayıncılık alanındaki denetim ve düzenleme faaliyetlerinde dinamik, katılımcı ve yenilikçi bir döneme adım attığını vurgulayan Daniş, "Bu değişim, medya politikalarının geliştirilmesi ve yayıncılıkta etik standartların güçlendirilmesi sürecine taze bir enerji kazandıracak." ifadesini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA