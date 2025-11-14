Haberler Gündem Şehitlerin naaşı vatan toprağında! Şehitlerin naaşı vatan toprağında! Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağındaki son askerin de naaşına ulaşıldı. Şehit naaşları Türkiye’ye getirilirken, envanterdeki diğer C-130 uçaklarının uçuşları tedbiren durduruldu. Milli Savunma Bakanlığı da kazanın öncesi ve sonrasına ilişkin dakika dakika bilgilendirme yaptı. HABER MERKEZİ











Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin basın mensuplarının sorularına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Düşen C-130 uçağımız ile ilgili dezenformasyon çabaları hususunda gerekenleri dün Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Bunun yanında Bakanlığımızca, şehit verilen bu gibi olaylarda öncelikle arama kurtarma çalışmaları yürütülmekte şehit personelin naaşına ulaşılmasını müteakip, içerisinde sağlık personelinin de yer aldığı bir heyet tarafından, aile bireylerine eş zamanlı olarak bilgi verilmektedir."

SUÇ DUYURUSU

Yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca henüz resmi bir açıklama yapılmadan, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yasal

olmayan yollarla temin edilen şehitlerimizin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı görülmektedir. Şehitlerimizin kimlik bilgilerini resmi açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşıldı, Türkiye'ye getirildi. Şehitlerimizin aziz naaşları yapılacak tören sonrası defin yerlerine uğurlanacak" denildi.