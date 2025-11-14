Şehitlerin naaşı vatan toprağında!

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin basın mensuplarının sorularına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Düşen C-130 uçağımız ile ilgili dezenformasyon çabaları hususunda gerekenleri dün Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Bunun yanında Bakanlığımızca, şehit verilen bu gibi olaylarda öncelikle arama kurtarma çalışmaları yürütülmekte şehit personelin naaşına ulaşılmasını müteakip, içerisinde sağlık personelinin de yer aldığı bir heyet tarafından, aile bireylerine eş zamanlı olarak bilgi verilmektedir."
SUÇ DUYURUSU
Yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca henüz resmi bir açıklama yapılmadan, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yasal
olmayan yollarla temin edilen şehitlerimizin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı görülmektedir. Şehitlerimizin kimlik bilgilerini resmi açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşıldı, Türkiye'ye getirildi. Şehitlerimizin aziz naaşları yapılacak tören sonrası defin yerlerine uğurlanacak" denildi.
BAKANLIK DAKİKA DAKİKA AÇIKLADI
AÇIKLAMADA, olayın öncesine ve sonrasına ilişkin olarak zaman çizelgesine göre bilgilendirme yapıldı.
11 Kasım 09:02: Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağımız, Kayseri'den Azerbaycan'ın Gence iline personel ve malzeme nakli göreviyle havalandı.
11.06: Gence'ye emniyetli şekilde indi. 13.15: 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na (Merzifon) intikal için toplam 20 personel ile tekrar kalktı.
13.50: Tiflis Hava Trafik Kontrol merkeziyle son kez telsiz teması kuruldu. Tiflis Hava Trafik Kontrol merkezi tarafından yapılan çağrılara herhangi bir yanıt alınamadı.
14.34: Uçağın Tiflis'in güneyinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bilgisi alındı. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak derhâl başlandı, eş zamanlı olarak bir insansız hava aracı bölgeye gönderildi.
15:02: Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından 15.02'de uçağın enkazına ulaşıldı.
17:00: Türk kaza kırım heyetin inceleme yapması maksadıyla bölge
17.00'de emniyete alındı. Bakan Güler, enkaz arama kurtarma çalışmaları hakkında Gürcü ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüştü.
12 Kasım 06:30: Arama kurtarma ve kaza kırım ekibimiz; enkazda arama kurtarma faaliyetine hızlı reaksiyon göstererek tüm imkânlarını seferber eden Gürcistan arama kurtarma ekipleriyle birlikte koordineli olarak başladı.