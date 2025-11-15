Acılı şehit babasından Başkan Erdoğan’a: ‘Cumhurbaşkanımızın ayaklarına taş değmesin’

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uçak kazasında şehit olan Samsunlu Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un ailesi ile telefonda görüştü. Taziye mesajlarını ileten Erdoğan, “Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin” dedi. Baba İsa Altıok, “Sayın Cumhurbaşkanım ayaklarınıza taş değmesin, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit düşen Samsunlu Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un ailesini telefonla aradı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsunlu şehidin babası İsa Altıok ile görüşmesinde taziye dileklerini iletti. Ailenin acısını paylaştığını belirten Erdoğan, devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

'AYAKLARINIZA TAŞ DEĞMESİN'

Acılı baba İsa Altıok ise "Allah vatanımıza, devletimize zeval getirmesin. Bir oğlu var. Bir de bugün ya da yarın doğacak kızı, Gökçe'si gelecek. İsmini de o koymuştu. Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım, ayaklarınıza taş değmesin" dedi.

