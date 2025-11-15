Adıyaman'da 350 bininci konut teslim töreni! Bakan Kurum: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık

"14 MİLYON KARDEŞİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Bakan Kurum, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışırken; muhalefetin söz verdiği tek bir vaadi bile hayata geçirmediğine dikkat çekti: Biz Türkiye Yüzyılı'nda bir yandan deprem bölgesinde hayatı yeniden canlandırıyor; diğer yandan 500 bin sosyal konut hamlemizle dar gelirli ev sahibi olmayan vatandaşlarımıza yeni yuvalar inşa ediyoruz. Devletimiz öyle büyük, öyle merhametli, öyle kuvvetli ki; afetzede kardeşlerimize kucak açarken, aynı anda milyonlarca vatandaşımızın geleceğini aydınlatıyor. Bize diyorlar ki; "Devlet nerede?" Biz de diyoruz ki; işte, devlet burada, burada… Devlet, 350 bin yuvamızı bitirdi, anahtarını afetzede kardeşlerimize teslim ediyor. Onlar, "Bedava ev yapacağım" vaadiyle milletimizi aldatıyor, biz deprem bölgesinde yaşayan 14 milyon kardeşimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Milletimize söz veriyoruz. Bir an bile durmayacağız, depremzede kardeşlerimiz için asil milletimiz için gece gündüz demeden çalışacağız.

TOKİ BAŞKANI: HER BİR KONUT İNSANIMIZA DEĞER VEREN ANLAYIŞLA PLANLANDI

Törende konuşan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur da "Bu tören, yıkımdan yeniden doğuşa ve acıdan umuda uzanan bir dayanışmanın, azmin, devletimizin gücünün, milletimizin dua ve yardımlarının bir sembolüdür. Her bir konut, insanımıza değer veren bir anlayışla planlamış, depremlere karşı dirençli ve kaliteli olarak inşa edilmiştir" dedi.

45 BİN 342 KONUT VE İŞ YERİ DAHA TESLİM EDİLDİ

Törende Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya canlı bağlantı yapıldı. Malatya'da 21 bin 760, Hatay'da 11 bin 320, Kahramanmaraş'ta 6 bin 523, Gaziantep'te 3 bin 834, Şanlıurfa'da 644, Adıyaman'da 376, Elazığ'da 354, Osmaniye'de 214, Tunceli'de 97, Sivas'ta 79, Bingöl'de 62, Diyarbakır'da 50, Kayseri'de 15, Adana'da 14 olmak üzere toplam 45 bin 342 bağımsız bölümün daha hak sahipleri belirlendi. Böylece deprem bölgesinde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 350 bin 178'e yükseldi. Deprem bölgesi genelinde yıl sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.