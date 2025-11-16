Bakan Fidan'dan duyurdu: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Beyaz Saray'a davet edilen Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türkiye. Türkiye aranan bir aktör haline geldi. BM'de Cumhurbaşkanımız Trump ile bir araya geldi, diğer Müslüman ülke liderleriyle beraber. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Beyaz Saray'da ağırlandı. O görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilere dair ciddi konular konuşuldu. Kuzeyimizde Ukrayna savaşı devam ediyor bu hem Türkiye hem ABD için önemli. İran'da birçok açıdan ilişkimiz önemli ABD'nin ise nükleer problemleri var. Sonra ise Suriye dosyası... Bu konularda belli bir anlayış birliği oluşturulması gerekiyor. En can alıcı nokta ise Gazze meselesi. Tıkanan konuların açılması gerekiyor bunun da gözden geçirilmesi gerekiyordu.

TÜRKİYE NEDEN SURİYE'DE? Suriye'de Türkiye'nin emeği, ortaya koyduğu çaba, yeni yönetimin meşruiyetini sağlaması için ortaya konulan çaba uluslararası arenada örneği az rastlanır boyutta. Türkiye'nin orada olmasından daha normal bir şey yok. Türkiye'nin dış politikadaki en büyük farkı kendisi için ne istiyorsa bölgedeki diğer ülkeler için de isteyip beraber ilerletme çabası var. Temel aktörlerle bir fikir birliği olması önemli. SDG'NİN ENTEGRASYONU Belli bir anlayış birliği içerisinde bunun ilerletilmesi gerekiyor. DEAŞ ile mücadele bahanesi üzerinden oluşturulmuş belli bir mekanizma var. Bütün aktörlerin menfaatine olacak şekilde bunu geri sarmak belli bir sabır istiyor. Şam ile YPG arasındaki görüşmeler önemli. Bizim en büyük birinci meselemiz İsrail'in Suriye için bir tehdit olmasından çıkartmak. YPG'nin Şam ile yürüttüğü görüşmelerin belli bir noktaya evrilmesi bekliyoruz. TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİDECEK Mİ? Birincisi prensipte Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız emri verecek makam. Gerekli şartların oluşması durumunda Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır. Türkiye, asker gönderme dahil her türlü konuda üzerine düşeni yapacaktır. Bu bizim uluslararası topluma verdiğimiz en net mesaj.