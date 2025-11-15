Başkan Erdoğan: “Türkiye'yi uyandırmaya bir Şule yetmiştir'

BAŞKAN Erdoğan katıldığı Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in Mirasını Yaşatmak" başlıklı bu kıymetli sergiyi tertipleyen Şule Yüksel Şenler Vakfı'mıza, Dr. Betty Shabazz Merkezi'ne, organizasyonda emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İnsan hakları, adalet ve özgürlükler noktasında çok güçlü iki sesin, Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X'in verdikleri mücadeleyi anlatan Yankılar Sergimizin ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'de bütün uyuyanları uyandırmaya bir şule, bir ışık, bir alev yetmiştir. Tabii onun bu gayreti vesayetçilerin dikkatini çekmiş, o da Üstat Necip Fazıl ve daha nice fikir ve aksiyon insanı gibi bugün bize özgürlükten dem vuran faşist odakların radarına girmiştir" dedi.