Şehit Pilot Yarbay Korkmaz’a veda

AZERBAYCAN'DAN Türkiye'ye gelirken Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit düşen Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için dün Büyükçekmece Kuba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Şehit Yarbay Gökhan'ın Korkmaz'ın 13 yaşındaki oğlu Doruk Korkmaz, babasının kıyafetleriyle törene katıldı. Törende baba Kadir Korkmaz, annesi Rabia Korkmaz, eşi Burcu Korkmaz taziyeleri kabul etti.
ÇOK SAYIDA KATILIM
DÜZENLENEN törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, çeşitli partilerin milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Korkmaz, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Yarbay Korkmaz'ın cenazesi omuzlarda taşınarak top arabasına konulurken, silah arkadaşları ellerindeki karanfili şehidin tabutunun üstüne koydu. Şehidin naaşı Büyükçekmece Eski Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.