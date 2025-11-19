Haberler Gündem Böcek ailesinin ölümünde ağır ihmal: 4 kişi tutuklandı Böcek ailesinin ölümünde ağır ihmal: 4 kişi tutuklandı Son dakika haberleri: Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli savcılık ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiler. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. YUNUS EMRE KAVAK









Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. SE VK YAZISI ORTAYA ÇIKTI Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, 11 Kasım günü otelin 202 numaralı odasını ilaçlayan şirketin izin faliyetinin bulunmadığı, ilaçlamayı yapan D. Ç.'nin herhangi bir sertifikası olmadığı ortaya çıktı.Firmanın sahibi Z.K. ile çalışan S.K.'nin de mevzuata aykırı şekilde ilaçlama yaptığı belirtilen sevk yazdında , kullanılan kimyasal nedeniyle 101 numaralı odada kalan Servet Böcek, Çiğdem Böcek, Masal Böcek ve Kadir Muhammed Böcek ağır şekilde etkilendi ve kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdikleri anlatıldı.

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİ UMURSAMADI Otel sahibi H.O.'nun yetkisiz ve kaydı bulunmayan ilaçlatma şirketine ilaçlama yaptır dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği vurgulanan yazıda, otelin resepsiyon görevlileri M.C.'nin misafirlerin şikâyetlerine aldırış etmediğini, kötü kokunun sebebinin ilaçlama olduğun bahsetmediği ve gereken müdahaleyi yapmadıklarını belirledi.