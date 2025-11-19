Böcek ailesinin ölümünde ağır ihmal: 4 kişi tutuklandı

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
SE VK YAZISI ORTAYA ÇIKTI
Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, 11 Kasım günü otelin 202 numaralı odasını ilaçlayan şirketin izin faliyetinin bulunmadığı, ilaçlamayı yapan D. Ç.'nin herhangi bir sertifikası olmadığı ortaya çıktı.Firmanın sahibi Z.K. ile çalışan S.K.'nin de mevzuata aykırı şekilde ilaçlama yaptığı belirtilen sevk yazdında , kullanılan kimyasal nedeniyle 101 numaralı odada kalan Servet Böcek, Çiğdem Böcek, Masal Böcek ve Kadir Muhammed Böcek ağır şekilde etkilendi ve kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdikleri anlatıldı.
MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİ UMURSAMADI
Otel sahibi H.O.'nun yetkisiz ve kaydı bulunmayan ilaçlatma şirketine ilaçlama yaptır dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği vurgulanan yazıda, otelin resepsiyon görevlileri M.C.'nin misafirlerin şikâyetlerine aldırış etmediğini, kötü kokunun sebebinin ilaçlama olduğun bahsetmediği ve gereken müdahaleyi yapmadıklarını belirledi.
AİLEYİ OTELE KİTLEDİ
Şüphelinin alınan ifadesinde otelin kapısını kilitleyerek yemek için dışarı çıktığını geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördüğünü söylediği aktarılan sevk yazısında, mevcut kamera görüntülerinde hayatını kaybeden Servet Böcek'in kapının kilitli olmasından dolayı dışarı çıkamadı anlatıldı. Çaresiz babanın kucağında çocuğu ile kapıyı kırmaya çalıştığı esnada çevredeki vatandaşlarında yardım ettiği ve M.C.'nin gelerek kitlediği kapıyı açtığı kaydedildi.
İLAÇLAMADAN ETKİLENEN RESEPSİYON GÖREVLİSİ
Yine resepsiyon görevlisi R.B.'nin 12 Kasım günü rahatsızlandığını söyleyerek işe gelmediği, alınan beyanında ise arkadaşı ile görüşmek için yalan söylediğini dediği, yapılan değerlendirme R.B.'nin de ilaçlamadan etkilenebilmiş olabileceği ve böylelikle iş yerindeki gerekli önlemi almadığı kaydedildi.
BAŞKA MÜŞTERİLERDE ZEHİRLENMİŞ
Sevk yazısında, aynı otelde konaklayan yabancı uyruklu üç kişinin de 15 Kasım günü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bilgisi yer aldı.
AĞIR İHMAL
Sevk yazısında olayda 4 kişinin ölmesi, kullanılan kimyasalın tehlikesi, ilaçlama işleminin tamamen ruhsatsız yapılması ve ağır ihmal nedeniyle otelde ilaçlamayı gerçekleştiren D.Ç., ilaçlama firmasının sahibi Z.K., firma çalışanı S.K., otel sahibi H.O., olay günü görevde olan resepsiyon görevlisi M.C. ve diğer resepsiyon görevlisi R.B.'nin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması talep edildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı