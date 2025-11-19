Rum liderden skandal sözler: Türkleri katleden EOKA’ya övgüler yağdırdı!

GKRY LİDERİNDEN SKANDAL EOKA ÖVGÜSÜ

Açılışta konuşan Rum lider Hristodulidis skandal ifadeler kullanarak, özgürlüklerini Kıbrıs Türklerini katleden EOKA'ya borçlu olduklarını bildirdi.

"Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz." ifadelerini kullanan Hristodulidis bir kez daha Türk düşmanlığını gözler önüne serdi.