Rum liderden skandal sözler: Türkleri katleden EOKA’ya övgüler yağdırdı!

Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Baf kentine bağlı Hloraka'da terör örgütü EOKA'nın 1955-1959 dönemine ait faaliyetlerinin yer aldığı "Özgürlük Müzesi"nin açılışına katıldı.
GKRY LİDERİNDEN SKANDAL EOKA ÖVGÜSÜ
Açılışta konuşan Rum lider Hristodulidis skandal ifadeler kullanarak, özgürlüklerini Kıbrıs Türklerini katleden EOKA'ya borçlu olduklarını bildirdi.
"Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz." ifadelerini kullanan Hristodulidis bir kez daha Türk düşmanlığını gözler önüne serdi.
Terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin ve belgelerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin, örgütün kurucusu Yeoryos Grivas'ın ilk saklandığı yerlerden biri olduğu belirtildi.
EOKA KIBRIS'TA TÜRKLERİ KATLETTİ
Terör örgütü EOKA, Rum kökenli Yunan subay Grivas tarafından Kıbrıs'ı Yunanistan ile birleştirmek amacıyla 1950'lerin ortasına doğru kuruldu.
Kıbrıs'ta İngiliz idaresinin son bularak "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulması ile birlikte Terör örgütü EOKA Türkleri yeni kurulan devletten atmak için sayısız toplu katliam gerçekleştirdi.