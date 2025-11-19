Ukrayna adına Ankara’da kritik gün

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Türkiye'ye gelerek barış müzakereleri için temaslarda bulunacak. Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy'in açıklamasının ardından ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Türkiye'ye gelmesinin planlandığı kaydedildi.