Başkan Erdoğan: Doğurganlık oranında felaketi yaşıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Kültür- Sanat Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açı klamlarından satır başları:

Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz.

2 gün boyunca düzenlenen 6 oturumda pek çok katılımcı bildirilerini tebliğ etti. Dijital kültürden sanat ve medyaya geniş bir renk paletinde birçok konu burada enine boyuna tartışıldı. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini canı gönülden diliyorum.

Tebliğleriyle eleştirileriyle sempozyuma katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Emekleriniz inşallah hayra vesile olsun.

Bazı kurumlar vardır ki, istikbale yön verir. Aile, bu müesseselerden biridir. Aileye baktığımızda milleti görürüz. ile, kimlik ve kültürün yaşatıldığı bir okul hükmündedir.

LGBT GİBİ SAPKIN AKIMLARA KARŞI ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ

Aile mektebinde yetişen bireyler ne kadar bilgili şuurlu olursa toplum güçlü olur. Bireyi güçlendirmeden aileyi, aileyi güçlendirmeden de devleti ve milleti yaşatamazsınız. Geleceğe emin adımlarla yürümek istiyorsak bu silsileyi özenle korumamız gerekiyor. Hepimize çok önemli görevler düştüğü kanaatindeyim. Bu konuda hepimiz elimizi taşın altına koymakla mükellefiz.

Tıpkı aile gibi kültür ve sanat da bizi, değerlerimizi yansıtır. Kuşaklar ve insanlar arasında bağ kuran alanların başında hiç şüphesiz kültür-sanat gelir. Bu konuda dünyanın imrenerek baktığı birikimin sahibiyiz. Ecdadımız askeri, siyasi ve idari kabiliyetlerini kültürle sanatla birleştirmiştir.

Küresel kapitalizmin yeni cepheler açtığı, kültürel emperyalizm ve dijital kuşatmanın dünyada şiddetini artırdığı dönemde aile kurumunun üzerine titriyoruz. Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmalara ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli önlemleri alıyor, en küçük bir tavize, ihmale, rehavete mahal vermiyoruz.

"ALARM ZİLLERİ ÇOK YÜKSEK SESLE ÇALIYOR"

Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış oranımız azalıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Alarm zilleri çok yüksek sesle çalıyor.

Şehirde kadınların giderek daha fazla yalnızlaşmasıdır. Kadınlar çocuk yetiştirme konusunda eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Hz. Peygamberimiz şöyle diyor; 'Kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarılarıdır.'

Evlat sahibi tüm babalara eşlerine daha fazla destek olmaları çağrısında bulunuyorum.

Veriler bize gençlerin geç yaşlarda evlendiğini gösteriyor. Toplum olarak giderek daha çok bireyselleşiyor bunun sonucu olarak daha fazla yalnızlaşıyoruz.

Kırdan kente göçün yanı sıra neoliberal kültürün de etkisiyle hayatımızın her alanında köklü değişiklikler meydana geliyor. Aile kurumuna yönelik çalışmalarımıza hız verdik. 2025 senesini aile yılı ilan ettik. Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdik. Doğum yardımlarımıza da ivme kazandırdık. Önümüzdeki 10 seneyi Aile ve Nüfus 10 yılı olarak ilan ettik.