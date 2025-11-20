Başkan Erdoğan: İstanbul süreci devam etmeli

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki lider, Rusya- Ukrayna savaşını sonlandırmak adına gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"YAPICI TAVIR ŞART"

Burada konuşan Başkan Erdoğan, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i iki defa daha misafir etmiştik. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Ukrayna'da savaşın çözüme kavuşması için görüş alışverişinde bulunmuştuk. Mayıs ayındaki son ziyaretinin ardından Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında 3 yılı aşkın süre başlatılan doğrudan görüşmelere ev sahipliği yaptık. 3. tur müzakerede insani konularda ilerleme sağlanması mümkün oldu, ayrıca ateşkes ve barışa dair meseleler ve askeri konular doğrudan ele alınabildi. Bunların tamamını kıymetli adımlar olarak görüyoruz. İstanbul süreci devam etmeli Ortaklarımızdan yapıcı tavır bekliyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde de İstanbul sürecinin pragmatik ve sonuç odaklı bir anlayışla sürdürülmesi gereği üzerinde durduk. Savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir dönemde İstanbul görüşmelerinin diplomatik çabalarda önemli olduğunu belirttik. İstanbul süreci devam ettirilmeli. Enerji altyapılarına yönelik artan saldırılar ve can kayıpları her iki taraf içinde telafisi olmayan yıkımlar getiriyor. Bugün görüşmelerimizde ikili konuları da değerlendirdik" dedi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Zelenskiy ise, "Bugün çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu ilk görüşmemiz değil biliyorsunuz. İşbirliğimiz için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini desteklediği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.