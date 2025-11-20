Türkiye ve KKTC arasında çalışma ve sosyal güvenlik alanında işbirliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Işıkhan ve Hasipoğlu, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi, Türkiye ve KKTC arasında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla anlaşma imzaladı.Bakan Işıkhan, Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınmasını, refah seviyelerinin yükseltilmesini, KKTC'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlendirilmesini öncelikli hedef olarak gördüklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, açıklamasında, "Bu kapsamda KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılmasını son derece önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Kıbrıs meselesini siyasi alanda çözmeye gayret gösterirken, bununla eş zamanlı olarak KKTC'nin kalkınması için gerekli hamleleri birlikte gerçekleştiriyoruz. Geçmiş dönemde yürürlükte olan iş birliği anlaşması sayesinde Türkiye ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları birimleri arasında önemli iş birlikleri ve tecrübe paylaşımları gerçekleştirdik. Anlaşmanın süresinin sona ermesiyle birlikte iş birliğimizi yeni bir yasal çerçeveye kavuşturma ihtiyacı doğmuştu. Teknik ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla hazırlanan bu yeni anlaşmayı imzalayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Her iki bakanlıktan da bu teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün imzalayacağımız yeni anlaşma da bakanlıklarımız arasında ortak çalışma komisyonu kurulmasını öngörmektedir" dedi.

EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Bakan Işıkhan, mevcut iş birliğini somut bir takvime bağlayıp ilerleyebilmek adına, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından ortak çalışma komisyonunun toplanarak yeni eylem planı hazırlanmasının uygun olacağını belirtti. Bakan Işıkhan, "Eylem planları; uzman değişimi, bilgi ve tecrübe paylaşımı, istihdam ve mesleki eğitim gibi alanlarda yürütülecek ortak projelerin önünü açarak, iş birliğimizi daha da güçlendirmektedir. İlişkilerimizin, önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam etmesi için bizler de süreçleri takip edeceğiz. Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğinin, her iki ülke vatandaşlarının çalışma ve sosyal güvenlik alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesine büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.