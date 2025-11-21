ABD lideri Donald Trump’ın Başkan Erdoğan korkusu!

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da ABD-Suudi Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Turkey (hindi) düşüşte. Yüzde 33 diyorum. Bir düşünün. Ülke olan Turkey'den (Türkiye) söz etmiyorum. Türkiye iyi gidiyor. Erdoğan gayet iyi durumda. Beni arayıp ben yüzde 33 düşmedim desin istemem. O bizim dostumuz. Dostlarımıza sahip çıkmak zorundayız." ifadelerini kullandı. Trump'ın bu sözleri salonda gülüşmelere neden olurken sosyal medyada ise "Trump, Başkan Erdoğan'dan çekiniyor" yorumlarına neden oldu.