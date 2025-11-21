Gözler Komisyon’daki kritik İmralı oylamasında!

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün gerçekleştireceği 18. toplantısında, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirecek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi de dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugün "İmralı'ya gidilip gidilmemesi" konusundaki oylama hakkında konuştu. Toplantıda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gündemiyle ilişkili yapılacak oylamada salt çoğunluğun aranacağını söyleyen Yıldız, kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluğun yeterli olacağını ifade etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise, "İmralı'ya gidilme konusunda Komisyon'da oylama olursa olumlu oy vereceğiz. İmralı'ya gidecek isim henüz net değil. Değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. PKK elebaşı Öcalan ile bir Meclis heyetinin görüşmesi için 51 üyeli komisyonda 31 üyenin "kabul" oyu kullanması gerekiyor.