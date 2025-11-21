Son dakika: Süreç komisyonu İmralı'ya gidecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18'inci kez toplandı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu toplantıda bundan sonraki sürece ilişkin özellikle geçtiğimiz 17 oturumda konuyla ilgili tüm çerçeveleri dinledik." dedi.Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi. Kapalı oturumda, siyasi partiler düşünce ve önerilerini paylaşıldı.
MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILDIZ: "MHP ADINA İMRALI'YA BEN GİDİYORUM"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 'İmralı'ya gidiş gündemiyle yapacağı toplantı öncesinde konuştu. Yıldız, Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişine ilişkin "Biz, 'Gidiyoruz' demekle gidilmez. Bunun bir izni var, bakanlığa bildirilecek, gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Tahmince her partiden 4-5 milletvekili olur. Bunu söyleyebilirim; Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim" ifadelerini kullandı.
"OYLAMA YAPILMALI, MESELE CİDDİ BİR İŞTİR O YÜZDEN AÇIK OYLAMA YAPILMALIDIR"
Komisyon'da olumlu bir yönde kararın çıkmasını umut ettiklerini söyleyen Yıldız "Oylama olması lazım. Madem Ada'ya gideceğiz, bir karar alınacak, bir oylama yaparız ama nitelikli çoğunluk aranmaz. Bir kanun teklifi olmadığı için oylama yapılmaz, bunu defalarca kez izah ettik. Biz CHP'nin katılmalarını isteriz ama kendi takdirleri. Elbette oybirliğiyle bu kararın alınmasını arzu ederiz. Türkiye'nin en köklü partisi, yarım asırlık bir problemin çözümünde CHP'nin katkıları bizim için önemli ama onlar olmasa da biz gideriz. Biz, 'Gidiyoruz' demekle gidilmez. Bunun bir izni var, bakanlığa bildirilecek, gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Tahmince her partiden 4-5 milletvekili olur. Bunu söyleyebilirim; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına ben gideceğim. AK Parti adına kim katılacak bilmiyorum. Ancak oylama yapılmalı, mesele ciddi bir iştir o yüzden açık oylama yapılmalıdır, gizli oylamaya gerek yok. Nisap meselesini izah ettik, basit çoğunluk yeterlidir" şeklinde konuştu.
CHP İMRALI'YA GİTMEME KARARI ALDI
CHP ise İmralı'ya gitmeme kararı aldı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yaptığı açıklamada, "Partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz." dedi.
DEM PARTİ KOÇYİĞİT'İN ADINI VERDİ
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise ziyaretin gerçekleşmesi halinde heyette DEM Parti adına partinin grup başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer alacağını da açıkladı.
DEM PARTİ'DEN CHP'YE TEPKİ
DEM Parti'den CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararına tepki geldi. DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak. Bu mesele siyaset üstü mesele, seçim meselesi değil" dedi.
TBMM Millli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, 'İmralı'ya gidiş' oylaması kabul edildi.