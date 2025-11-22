Balıkesir'den Bisikletle kutsal topraklara yolculuk: 'Kabrini ziyaret edeceğim'

İ şçi emeklisi 68 yaşındaki Fahrettin Şener, Mekke'de umre yapmak için 11 gün önce Balıkesir'den bisikletiyle başladığı yolculuğunda, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Adana'nın ardından İskenderun'a ulaştı.

Burada mola veren Şener, planının cumartesi günü Suriye'ye giriş yapmak olduğunu söyledi. Şener, Suriye'den Ürdün'e, daha sonra da Suudi Arabistan'a geçeceğini dile getirdi.