Balıkesir'den Bisikletle kutsal topraklara yolculuk: 'Kabrini ziyaret edeceğim'

İşçi emeklisi 68 yaşındaki Fahrettin Şener, Mekke'de umre yapmak için 11 gün önce Balıkesir'den bisikletiyle başladığı yolculuğunda, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Adana'nın ardından İskenderun'a ulaştı.
Burada mola veren Şener, planının cumartesi günü Suriye'ye giriş yapmak olduğunu söyledi. Şener, Suriye'den Ürdün'e, daha sonra da Suudi Arabistan'a geçeceğini dile getirdi.
'KABRİNİ ZİYARET EDECEĞİM'
Şener, "Cumartesi sabahı erkenden Suriye'ye giriş yapacağım. Şam'dan sonra da Ürdün sınırına ulaşacağım. Ürdün'de 300 km civarında pedal çevirerek Suudi Arabistan'a varacağım. Oradan da Medine'ye geçeceğim.
Burada 2 gün kalıp Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettikten sonra umre ziyareti için 450 kilometre pedal çevirerek Mekke'ye ulaşmayı amaçlıyorum. Yaklaşık 34 gün sonra kutsal topraklara ulaşıp peygamber efendimizin ziyaretini yapacağım. İnşallah başaracağım" dedi.