G20 Liderler Zirvesi | Başkan Erdoğan: Sınamalar dünya ekonomisini etkiledi

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Karşı karşıya olduğumuz sınamalar tüm ekonomileri etkisi altına almıştır. Ticaret kriz sonrası dönemde tablo köklü bir şekilde değişmiştir.

Uluslararası ticaret kurallarının güçlendirilmesini mühim görüyorum. Düşük gelirli ülkeler borç yeniden yapılandırma döneminde adil bir yaklaşımını destekliyoruz. Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir ekonomi inşasında G20'yi daha fazla sorumluluk yüklenmeyi tavsiye diyorum.

RESMİ KARŞILAMA TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları için sabah saatlerinde Johannesburg'daki zirve alanına geldi. Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı.