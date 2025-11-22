Başkan Erdoğan’ın “Daha Adil Dünya” vurgusu G20 kitapçığında

Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen En Az Gelişmiş Ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası, dijital ve teknolojik açığın kapatılmasında önemli bir rol oynuyor.

Yapay zeka teknolojileri, yeni bir tahakküm aracı olarak değil, insanlığın yararına kullanılmalıdır.

Hiçbir toplum, dünyamızın çehresini değiştirecek bu teknolojilerin dönüştürücü gücünden ve sunduğu faydalardan mahrum bırakılmamalıdır.

2030 hedeflerine ulaşmak ve dünya çapında yüz milyonlarca insanın onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak için küresel finansman sisteminin "kimseyi geride bırakmama" ilkesiyle uyumlu hale getirilmesini savunuyoruz.

Dünyanın kalkınma yardımlarına en çok katkıda bulunan ülkelerinden biri olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için çalışıyoruz.





Öte yandan ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve özellikle İslamofobinin endişe verici boyutlara ulaştığı günümüzde bir arada yaşama kültürünü tehlikeye atan bu akımlarla mücadele etmek insanlık için bir zorunluluk haline gelmiştir.

"Birleşmiş Milletleri kuruluş ruhuna döndürecek kararlı adımlar atmak hepimizin ortak sorumluluğudur"İnsanlığın bir daha savaş felaketi yaşamaması için kurulan Birleşmiş Milletler'in kökleri, içinde bulunduğumuz karanlık döneme ışık tutacak değerlerle doludur. Genel Sekreter Sayın Guterres'in teşkilatımızı etkin ve verimli hale getirmek amacıyla başlattığı Birleşmiş Milletler 80 Girişimi'ne desteğimiz tamdır.

Bu girişimin Birleşmiş Milletler'in tüm faaliyetlerini daha da güçlendirecek bir süreç olarak başarıya ulaşmasını temenni ediyorum. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen kuruluna kadar 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz.

Görevimiz sistemi terk etmek değil, onarmak, yeniden işler hale getirmektir. Hiç şüphesiz, daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye, daha adil bir dünyanın inşası için mücadelesini sabırla devam ettirecektir.""Herkes İçin Daha Adil ve Makul Bir Gelecek" oturumu

Zirvenin ana oturumları arasında yer alan "Herkes İçin Daha Adil ve Makul Bir Gelecek" başlığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun yıllardır dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" ve "adil bir dünya mümkün çağrısına atıf niteliği taşıyor. Oturumda, küresel ekonomik sistemdeki eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve dijital dönüşümün kapsayıcı şekilde yönetilmesi gibi başlıklar değerlendirilmesi bekleniyor.

Yoğun diplomasi trafiği

Zirve kapsamında liderler bugün ve yarın farklı oturumlarda bir araya gelecek. Erdoğan'ın da gün boyunca hem ikili temaslarda bulunması hem de genel oturumlarda konuşma yapması bekleniyor.

G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika ise zirvenin odağına eşitsizliklerle mücadele, ve adil kalkınma başlıklarını yerleştirdi.