CHP İstanbul İl Kongresi davası Şubat’a ertelendi

CHP'NİN 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, İl Yönetimi ve İl Disiplin Kurulu hakkında 'Tedbiren görevden uzaklaştırma' kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın üçüncü duruşması dün görüldü. Mahkeme, kararında yetki iddiasını reddetti, birleştirme talep edilen dosya istinaf incelemesinde olduğundan bu konudaki istinaf süreci bittikten sonra değerlendirilmesine ve daha önce verilmiş ara karar hakkında celse arasında yeniden inceleme yapılmasına karar verdi. Duruşma 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi. Mahkemenin ertelenmesi, Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine devamı olarak yorumlandı.