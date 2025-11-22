Emine Erdoğan: Küresel eşitsizlikler teraziyi bozuyor

Emine Erdoğan, Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin eşi Angeline Ndayishimiye'nin ev sahipliğinde Bujumbura'da gerçekleştirilen "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi. Emine Erdoğan, günümüzde dünyanın, 10-19 yaşları arasında yaklaşık 2 milyar çocuk ve gençle, tarihin en kalabalık ergen kuşağına ev sahipliği yaptığını belirtti.
İMKAN EŞİTSİZLİĞİ BÜYÜYOR
Bu rakamın, omuzlarındaki sorumluluğun büyüklüğünü de açıkça gösterdiğini ifade eden Emine Erdoğan, onlara sunacakları fırsatların, eğitim olanakları ve güvenli yaşam koşullarının, sadece bireysel kaderlerinin değil, yarınlarının da belirleyicisi olacağını söyledi. Buna karşın giderek derinleşen küresel eşitsizliklerin, terazinin dengesini bozduğuna ve insanlığı büyük çelişkilerle karşı karşıya getirdiğine işaret eden Erdoğan, "Mesela, bazı çocuklar sınırsız imkanlara sahipken, bazıları temel haklardan bile mahrumlar. Bir bakıyorsunuz dünyanın bir ucunda çocukların ekran süresi, alarm verici bir şekilde günde 7 saate ulaşıyor. Sosyal medya ve video oyunları gibi bağımlılıklar, gelişimlerine büyük zararlar veriyor" dedi.
YENİ NESİL SORUN ALANLARI
Dünyanın başka bir ucunda okul çağındaki 1 milyardan fazla çocuğun ise, eğitimleri için gerekli olan internete erişemediğini dile getiren Erdoğan, "Bir yanda öğünleri işlenmiş hızlı gıdalardan ibaret olan çocuklar, çocukluk çağı obezitesine yakalanırken diğer yanda 181 milyon çocuk, ağır gıda yoksunluğu çekiyor. Aile yuvası, bir çocuğun en iyi yetişebileceği ortamken 140 milyondan fazla çocuk, dünya yetim nüfusunu oluşturuyor" şeklinde konuştu. Ergenlerin karşı karşıya olduğu risklere bakıldığında yeni nesil sorun alanlarının açıldığını da dile getiren Emine Erdoğan, bugüne kadar akran zorbalığı ya da aile içi şiddet gibi başlıklar gündemi oluştururken, günümüzde iklim değişikliğine bağlı artan afetler, göç ve çevresel yıkım gibi birçok etkenin ergenlerin ruh sağlığı literatürüne, "iklim kaygısı" gibi yeni terminolojiler eklediğini vurguladı.
SAĞLIKLI NESİL YETİŞTİRMEK
Emine Erdoğan, "Mesela çocukları eğitim hakkına kavuşturmak için sadece okul yapmak artık yeterli değil. Bunun için çevre sorunlarını, çatışmaları ve ekonomik eşitsizlikleri de ortadan kaldırmak gerekir. Benzer olarak sağlıklı bir nesil yetiştirmek, açlığı gidermekten çok daha fazlasını yani temiz tarımı desteklemeyi ve modern beslenme alışkanlıklarını dönüştürmeyi de gerektirir. Şahsen böylesine büyük bir dönüşümün ve her anlamda sağlıklı nesiller yetiştirmenin ilk adımının, ailenin, okulun ve toplumun aynı çabada buluştuğu, güçlü bir işbirliğini tesis etmek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.