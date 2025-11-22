Emine Erdoğan: Küresel eşitsizlikler teraziyi bozuyor

SAĞLIKLI NESİL YETİŞTİRMEK

Emine Erdoğan, "Mesela çocukları eğitim hakkına kavuşturmak için sadece okul yapmak artık yeterli değil. Bunun için çevre sorunlarını, çatışmaları ve ekonomik eşitsizlikleri de ortadan kaldırmak gerekir. Benzer olarak sağlıklı bir nesil yetiştirmek, açlığı gidermekten çok daha fazlasını yani temiz tarımı desteklemeyi ve modern beslenme alışkanlıklarını dönüştürmeyi de gerektirir. Şahsen böylesine büyük bir dönüşümün ve her anlamda sağlıklı nesiller yetiştirmenin ilk adımının, ailenin, okulun ve toplumun aynı çabada buluştuğu, güçlü bir işbirliğini tesis etmek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

DİĞER