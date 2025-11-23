Bakanlık, Mansur Yavas için sorusturma izni verdi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Denetim görevini ihmal' suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlere ilişkin yapılan harcamalarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221,60 lira kamu zararı tespit edilmişti. Aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin bulunduğu 14 şüpheli, gözaltına alınmıştı.