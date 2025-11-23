Başkan Erdoğan: Ülkelerin borcu adil şekilde yapılandırılmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü' oturumunda bir konuşma yaptı. Dünya genelinde toplam borçluluk oranının küresel hasılanın yüzde 324'üne ulaştığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'de ise bu oran yüzde 89 seviyesinde seyrediyor. Bu görece düşük borçluluk düzeyi bize hem yapısal dönüşümü hızlandırmak hem de yatırımlar için ilave kaynak ayırmak için önemli bir mali alan sağlıyor. Ancak ne yazık ki düşük gelirli ekonomilerin çoğu bu imkana sahip değil. Bu ülkeler yüksek finansman maliyetleriyle daralan mali alan arasında adeta sıkışmış durumdalar. Birleşmiş Milletler'in 2025 borç raporuna göre 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemeleri, sağlık ve eğitim harcamalarını aşmış vaziyette" diye konuştu.

"KİMSE GERİDE BIRAKILMAMALI"

Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak G20 ortak çerçevesi kapsamında katkı sunduğumuz Gana ve Etiyopya'nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde alınan mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu örnekten hareketle kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum. 2024 yılında yüzde 9 azalan toplam küresel kalkınma yardımlarının 2025'te yüzde 17'lere varan düşüşleri görmesi bekleniyor. Bu durum Afrika kıtası için çok büyük kayıplara işaret ediyor" şekliden konuştu.

"YARDIMLA HEDEFE ULAŞILMAZ"

Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olduğunu belirten Erdoğan, "Üzerimize düşen sorumluluğu her türlü menfi koşula rağmen yapmaya devam ediyor, resmi kalkınma yardımlarımızı 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024 yılında 7,4 milyar dolara çıkardık. Ancak bu yardımlarla hedeflenen menzile ile ulaşmak imkansız. Özellikle en az gelişmiş ülkelerde yerel kaynakların harekete geçebilmesi suretiyle sürdürülebilir kalkınma için finansman modelleri geliştirilmesini önemsiyoruz" dedi. Erdoğan, "Küresel finans krizi öncesinde ticaret, küresel büyümenin en güçlü motoru iken kriz sonrası dönemde tablo köklü biçimde değişmiştir. 1987-2007 döneminde dünya ticareti yıllık ortalama yüzde 7 oranında artarken 2008-2024 döneminde yüzde 3'lere gerilemiş küresel büyümeye katkısı belirgin şekilde zayıflamıştır. Uluslararası ticaret kurallarının kalkınmayı destekleyecek biçimde güçlendirilmesini mühim görüyorum" diye konuştu.

GÜNEY AFRİKA LİDERİ KARŞILADI

Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'a gelen Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı. Ramaphosa ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.