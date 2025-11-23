Emine Erdoğan’dan Maarif Okulu’na ziyaret

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Uluslararası Maarif Okulu'na ziyarette bulundu. Türkiye Maarif Vakfı'nın Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret eden Emine Erdoğan, okula gelişinde Maarif Vakfı Güney Afrika Ülke Temsilcisi Abdullah Cevizci ve öğretmenler tarafından karşılandı. Karşılamada iki öğrenci Emine Erdoğan'a çiçek takdim etti. 'Geri Dönüşüm ve Çevre' temalı sergiyi gezen Emine Erdoğan, buradaki çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrencilerin perküsyon, koro ve şiir performanslarını dinleyen Emine Erdoğan, dans ekibinin gösterisini de ilgiyle izledi. Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin uluslararası eğitimde dünyaya açılan penceresi olan Maarif Okullarımızın, bu zengin coğrafyada toplumlar arası köprüleri güçlendirmeye devam etmesini diliyorum. Tüm çocuklarımıza ilimle ve güvenle yürüdükleri başarı dolu bir gelecek diliyorum" dedi.