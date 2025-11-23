Trump, Mamdani’yi Beyaz Saray’da ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani ile Beyaz Saray'da görüştü. Trump, oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, Mamdani'yi başarısından dolayı kutladı. Trump, "Ortak noktamız, sevdiğimiz bu şehrin çok iyi işler yapmasını istememiz. İlk ön seçimlerden başlayarak çok zeki insanlara karşı inanılmaz bir yarış yürüttü" ifadelerini kullandı. Geçmiş dönemde kendisine ağır eleştiriler yapan Mamdani'ye Trump'ın sıcak davranması dikkat çekti.