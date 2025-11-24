Tekin’den Kılıçdaroğlu’na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan ve partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek verdi. Tekin, "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı üzerinden 'ihraç' gibi sevimsiz ve yakışıksız bir ifadeyi dillendiren troll çeteleri şunu çok iyi bilsin: Kendimize yapıldığında sustuk belki, ama Kemal Bey'e karşı aynı cüreti asla gösteremezsiniz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşlerine katılıyorum. Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir. Bugün karşımızda örgütlü bir troll çetesi var. Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" ifadelerini kullanmıştı.