Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... ABD'nin başkenti Washington'da askeri personellere yönelik saldırı düzenlendi. Gelen ilk bilgilere göre, 2 Ulusal Muhafız üyesi saldırıda vuruldu.
Saldırı Beyaz Saray'a 1,6 kilometre uzaklıktaki Farragut West Metro İstasyonu'nda gerçekleşti.
"AĞIR BEDEL ÖDEYECEK"
ABD Başkanı Trump saldırının ardından şu açıklamayı yaptı:
"İki Ulusal Muhafız askerini vuran ve ikisini de ağır şekilde yaralayan saldırgan da ağır yaralı, ancak ne olursa olsun çok ağır bir bedel ödeyecek. Büyük Ulusal Muhafızımıza ve tüm Askeri Personelimize ile Kolluk Kuvvetlerimize Tanrı yardım etsin. "
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu bildirdi.
2 ULUSAL MUHAFIZ HAYATINI KAYBETTİ
ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırıya uğrayan 2 Ulusal Muhafız personeli hayatını kaybetti.