Haberler Gündem CHP kurultayında protesto hazırlığı! Özgür Özel o çağrıya kulaklarını tıkamıştı hazırlık başladı... CHP kurultayında protesto hazırlığı! Özgür Özel o çağrıya kulaklarını tıkamıştı hazırlık başladı... CHP’de iç muhalefetin “Adı soruşturmalara karışan isimler parti içerisinde de yargılansın” çağrısına Özgür Özel kulağını tıkadı. Son iddiaya göre muhalif kanattan bazı partililer, 39. Olağan Kurultay’da da konuşma yaparak CHP yönetimini eleştirmeye hazırlanıyor. HABER MERKEZİ









CHP'de gözler 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay'a çevrildi. Son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut 10 milletvekili ve ardından da 16 eski vekil peş peşe açıklamalar yaparak CHP yönetimi ve Özgür Özel'e seslenmiş, "Adı soruşturmalara karışan isimler parti içerisinde de yargılansın" çağrısını iletmişti.

KURULTAY İÇİN YENİ İDDİA

Bu doğrultuda parti içerisinde 'arınma' sürecinin başlatılması ve sorumlu görülen isimler için parti içi disiplin süreçlerinin işletilmesi talep edilmişti. Arka arkaya gelen bu çağrılara parti yönetiminin sessiz kalarak konuyu gündemden düşürmeye çalıştığı değerlendiriliyor Kulislere yansıyan son iddiaya göre 39. Olağan Kurultay'a da söz konusu tartışmaların damga vurması bekleniyor. Bu kapsamda iç muhalefeti temsilen bazı partililerin söz alarak genel merkezin soruşturmalar sürecinde sorgusuz sualsiz herkesi savunmaya devam eden politikalarını sert sözlerle eleştirmeye hazırlandığı bildirildi.