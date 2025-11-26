CHP'de kurultay öncesi iç savaş büyüyor! Eski ilçe başkanlarından Özgür Özel'e çağrı: Üyeliklerini askıya al

"ÜLKENİN SORUNLARINA ODAKLANIN"

Rakiplerle mücadele edilirken CHP'nin kendi değerlerinin ayaklar altına alınmaması gerektiğine dikkat çeken eski ilçe başkanları yayınladıkları ortak bildirinin devamında şu ifadelere yer verdi: "Uğur Mumcu'nun deyimi ile 'Diplomalarını mor binliklere kiralayan' gazetecilerin ve akademisyenlerin, sermaye çetelerinin, sağı solu belli olmayan devşirmelerin, belediye bordrolu foncuların ve kaşecilerin, okyanus ötesi kalıntılarının, trollerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi ve ahlaki rotasına yön vermelerine geçit verilmemelidir. Unutulmamalıdır ki; Cumhuriyet Halk Partisi kişilerden büyüktür. Asıl olan Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu konularda hassasiyet göstermesi gereken ilk ve en önemli kişi ise kurumsal kimliğimizi temsil eden partimizin Genel Başkanıdır. Tarihi boyunca hiçbir vesayete boyun eğmeyen CHP Genel Başkanlık makamını; tarihimizden aldığımız bilinç ve sorumlulukla değerlerimize, hukukumuza, kurumsal kimliğimize, ülkenin öncelikli olan siyasal ve ekonomik sorunlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz." İfadelerine yer verildi.