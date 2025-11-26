Emine Erdoğan’dan kültür diplomasisi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın eşi Kim Hea Kyung ile programlarına ilişkin video paylaştı. Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Bu anlamlı ziyaretin, iki ülke için de olumlu ve kalıcı adımlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Paylaşımdaki videoda, lider eşlerinin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculu Yolculuğu" ve "Arkeolojinin Altın Çağı" sergilerini ziyaretleri, Kim'in "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalaması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung onuruna verdiği yemekten görüntüler yer aldı.