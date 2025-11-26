Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Ara tatil kaldırılabilir

"ÖĞRENME SÜREÇLERİ KESİNTİYE UĞRUYOR"

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'de toplam iş günü sayısı itibari ile genel ortalamanın çok altında değil. Ama çok daha fazla ders günü olan ülkeler var. Her bir tatilden sonra çocukların tekrar sürece adapte olmaları, tekrar eğitim öğretim ortamına ısınmaları ciddi bir şekilde vakit alıyor. Bu sadece bizim ülkemizde değil dünyanın her tarafında tartışılıyor. Bu konuda yaptığımız araştırmalarda bu ara tatillerin ardından okullarda adaptasyon sürecine dair, öğrenme süreçlerinin kesintiye uğradığına dair birçok eleştiri var. Her ülke kendi koşullarına göre tedbirlerini almış durumda. Temel eğitim çağındaki öğrencilerin öğrenme kayıplarının olduğuna dair eleştiriler var. Henüz karar vermedik ama ara tatil kaldırılabilir.