Yılın son MGK'sı sona erdi! 7 maddelik bildiride 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. 2 saat 15 dakika süren MGK toplantısının ardından 7 maddelik bildiri yayınlandı. Bildiride terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere, Suriye'de yaşanan gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin ifadeler yer aldı.

İşte 7 maddelik MGK bildirisi:

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

2. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda, terörün tam ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile millî birlik ve dayanışmamızın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmalar ele alınmış; bölgemizin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulanmıştır.