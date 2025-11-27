Hong Kong’da korkunç yangın!

HONG Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde yer alan çok katlı 'Wang Fuk Court' isimli konut kompleksinin binalarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 1'i itfaiyeci 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, 2 bin konutun yer aldığı sitede çok sayıda kişinin de mahsur kaldığını belirtti. Yangının, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulan bambu iskeleler nedeniyle hızla yayıldığı ifade edildi. Yetkililer, yangının ardından Hong Kong'daki en yüksek alarm seviyesi olan 5 numaralı yangın alarmını devreye aldı.