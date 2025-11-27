Papa 14. Leo bugün Türkiye'de! Başkan Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, bugün Türkiye'ye geliyor. Altı ay önce Papa seçilen Leo, ilk yurt dışı ziyaretinde önce Ankara'yı ardından İstanbul ve İznik'i ziyaret edecek.
Papa'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor. Papa, Antik Aziz Neophytos Bazilikası'nın arkeolojik kazıları yakınında ekümenik dua ayini yapacak.
Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16'ncı Benediktus, 1979'da Papa 2'nci Ioannes Paulus, 1967'de de Papa 6'ncı Paulus ziyaret etmişti.