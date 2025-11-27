Papa 14. Leo İstanbul’a geldi

Vatikan Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo'yu Ankara'dan İstanbul'a taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Konvoy ve güvenlik önlemleriyle havalimanından ayrılan Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde ilk durağı Ankara oldu. Papa'yı taşıyan uçak saat 12.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Papa'yı taşıyan ITA Airways'e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçak yerel saatle 07.58'de Ankara'ya gitmek üzere Roma'dan havalanmıştı. Papa 14'üncü Leo gün içinde Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ederek, mozoleye çelenk bırakıp anı defterini imzaladı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen Papa, Türkiye-Vatikan ilişkileri ile bölgesel gelişmelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Ankara ziyaretinin ardından İstanbul'a gelen Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak saat 19.15 'de Atatürk Havalimanı'na indi. Papa'yı İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı. Havalimanından yoğun güvenlik önlemleriyle ayrılan Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.