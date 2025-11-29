Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Yarım asırlık tezgahı bozacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu sene dördüncüsü tertip edilen İlim Yayma Mükafatları vesilesi ile sizlerle bir aradayız. Bir ilim meclisi olarak gördüğüm bu önemli merasimde emeği geçen her kardeşime teşekkür ediyorum. Büyük Ödül sahibi hocamız aynı zamanda vakıf tarafından 5 milyon ödül ile mükafatlandırılıyor. Diğer hocalarımız da 2 milyon ödül ile mükafatlandırılıyor. Bu bizim için bir gurur vesilesi.

"NEDEN BİZİM DE BİR NOBEL'İMİZ OLMASIN?"

Neden bizim de bir Nobel'imiz olmasın? İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası hüviyet kazanacağını memnuniyetle öğrendim. Bu yıl 188 kurum ve 1324 başvuru ile rekor kırıldı.

Medeni dedikleri dünya Gazze'de soykırımı izlemekle yetindi. 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu İsrail'in saldırılarında tamamen yıkıldı. 13 bin 500'ü aşkın öğrenci 800'ün üzerinde öğretmen işgal kuvvetleri tarafından şehit edildi. 785 binden fazla öğrenci eğitim hakkında mahrum kaldı. Burada bilinçli, kasıtlı toplu kıyım politikası uygulanmıştır. Gazze bugün milyonlarca ton yıkıntı ile örülü. Bunu görmezden gelmek bunu konuşmamak toplu kıyıma ortak olmaktır. Biz hiçbir zaman susmadık bundan sonra da susmayacağız. Gittiğimiz her yerde bunu haykıracağız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Tüm bölgenin kaderini değiştirecek bu stratejik hamlemizin kimleri rahatsız ve tedirgin ettiğinin farkındayız. Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabamızın kimleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz. Bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Allah'ın yardımıyla bu sefer başaracağız. Yepyeni bir destan yazacağız.