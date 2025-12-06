Almanya Federal Meclisi’nden yeni askerlik yasasına onay

Almanya'da koalisyon hükümetinde yer alan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında krize neden olan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme, uzun süredir görüşülmeyi beklediği Federal Meclis'te oylamaya sunuldu. Alman ordusunda görev yapacak asker sayısını artırmak için ilk aşamada gönüllülük esasına dayanan yeni askerlik sistemine ilişkin yasa tasarısı 323 milletvekilinin "evet" oyuyla kabul edildi. 272 milletvekili tasarıya "hayır" oyu verirken, 1 milletvekili çekimser kaldı. Düzenlemenin bu ay içinde Eyalet Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) geçmesi ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor.