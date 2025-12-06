Başkan Erdoğan: İdeal toplum özgür kadınlarla mümkün

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının Bahçelievler'deki bir otelde düzenlediği Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne katıldı. Zirveye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı başta olmak üzere zirvede emeği ve katkısı olanları tebrik etti.

"EN BÜYÜK YÜK KADINLARDA"

Kadınların eskiden olduğu gibi aileyi çekip çevirmeye çalışırken, çalışma hayatının zorlukları ve sıkıntılarını da omuzlamak zorunda kaldığını vurgulayan Erdoğan, "Aynı şekilde savaşların, çatışmaların, ekonomik krizlerin, sosyal ve siyasal huzursuzlukların yükünü herkesten fazla kadınlar çekiyor. Dolayısıyla değişimi, teknolojiyi, aşırı ve sağlıksız şehirleşmenin getirdiği sorunlarla üç boyutlu şehircilik tasarımını konuştuğumuz bir dönemde tertiplenen bu zirveyi çok ama çok isabetli buluyorum. Zirvenin ufuk açıcı tartışmalara ve somut sonuçlara vesile olmasını canıgönülden temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"AYRIMCILIĞA UĞRADILAR"

İdeal ve adil bir toplumsal hayatın ancak kadınların söz ve hak sahibi olmalarıyla mümkün olacağını vurgulayan Erdoğan, "Toplum hayatında olduğu gibi şehir hayatı ve yerel yönetimlerde de kadınların etkin olmaları kritik önemdedir. Çünkü her şehir, insanların topluluk halinde yaşadığı her yerleşim birimi aynı zamanda o insanların evi, yuvası mesafesindedir. Gazi Mustafa Kemal'in vefatından sonra gelenler tarafından kadınlara verilen haklar sabote edilmiş, çeşitli kısıtlamalar ve yasaklarla aşındırılmıştır. Mesela, başörtüleri dolayısıyla seçilme hakkından mahrum bırakıldılar, üniversitede ikna odalarını buldular, kılık kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa uğradılar" ifadelerini kullandı.

"CADI AVINI UNUTMAYACAĞIZ"

Erdoğan, "Şimdi ben buradan soruyorum. Meclis'e başörtüsüyle girdi diye adeta linç edilen kadınları hangimiz nasıl unutabiliriz? Okullarda, üniversitelerde yürütülen cadı avını nasıl unutabiliriz? Unutmayın, '411 el kaosa kalktı' manşetinin temsilcisi olduğu karanlığı nasıl unutabiliriz? Başörtüsü yasağının sürmesi için Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan CHP'yi ve özgürlük düşmanı zihniyetini nasıl unutabiliriz? Bugün sesleri eskisi kadar çok çıkmasa da medyada, sosyal medyada, iş dünyasında, siyasette, bürokraside varlığını halen devam ettiren kadın hakları cellatlarını nasıl unutabiliriz? Bunları unutmadık, unutmuyoruz ve hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. Erdoğan'ın hitabını tamamlamasının ardından ise "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısı çalındı ve tüm salon şarkıyı hep bir ağızdan söyledi.

AYDIN STANDINA ZİYARET

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Aydın standında ağırlayarak başta Aydın inciri olmak üzere şehrin yöresel ürünlerini tanıtıp işlemeli Başefelerin taktığı fes ile birlikte yöresel ürünler hediye etti. Standın yoğun ilgi gördüğünü belirten Çerçioğlu, yaptığı açıklamada "Genel Merkez Kadın Kollarımız tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan standımızı ziyaret ettiler. Aydın için çalışmaya, şehrimizi her alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.