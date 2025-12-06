  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Emine Erdoğan: ‘Kadınların olmadığı bir gelecek tahayyül edilemez’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle mesaj yayımladı. Emine Erdoğan mesajında, "Tarihimizde kadınların rol oynamadığı hiçbir zaferden söz edemiyorsak, kadın katılımının olmadığı bir geleceği de tahayyül edemeyiz. Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91'inci yıl dönümü kutlu olsun. Güçlü aklı, güçlü yüreği ve güçlü maneviyatı ile destan yazan tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

