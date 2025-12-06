Katile, tecavüzcüye af yok! Örgütlere ağır ceza geliyor

Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bilişim yoluyla dolandırıcılıkların önlenmesi için GSM hattı sınırlaması, İBAN'nına kullandıranlara ceza getiriliyor. Banka hesabı açarken ve telefon hattı alırken biyometrik veriler kullanılacak.



SÜREÇ KOMİSYONU 'TARİHİ RAPOR' HAZIRLIGINDA

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önerilerinin yer alacağı "tarihi rapor" için hazırlıklara başlıyor. Partiler bir süredir kendi raporlarını hazırlıyor. CHP, DSP gibi partiler hazırladıkları raporları Meclis Başkanlığına iletti. AK Parti, MHP, DEM ise son rötuşları yapıyor. Partilerin raporlarını teslim etmesi ile birlikte komisyon tekrar toplanacak ve rapor yazım yöntemini belirleyecek. Komisyonun bir yazım komisyonu oluşturması ve üzerinde mutabık kalınan önerilerin ana raporda yer alması bekleniyor. AK Parti'nin soruna bakışı, bugüne kadar yapılanlar ve hukuki düzenleme önerileri yer alıyor.

