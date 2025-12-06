Katile, tecavüzcüye af yok! Örgütlere ağır ceza geliyor

TBMM Adalet Komisyonu sabaha kadar süren çalışmanın ardından 11'nci Yargı Paketini bazı değişikliklerle kabul etti. Paketin en çok konuşulan infaz maddesinde kamuoyu vicdanını rahatlatacak önemli bir düzenleme yapıldı. Kamuoyunda "Covid 19 indirimi olarak bilinen infaz indirimi kapsamında, 31 Temmuz 2023 öncesinde işlenen suçlarda, 3 yıl önce açık cezaevine geçip 3 yıl önce denetimli serbestlikle şartlı salıverilmenin önü açılıyor.
ÖRGÜTLERE AĞIR CEZA GELİYOR
Teklif sadece terör ve örgütlü suçların kapsam dışı tutulmasını öngörüyordu. Yaklaşık 55 bin kişinin ilk etapta 3 yıl erken tahliye edilmesi bekleniyordu. AK Parti'nin önergesiyle düzenlemenin kapsamı daraltıldı. Üst soy (anne-baba) ve üst soya (çocuklar, torunlar), kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları kapsam dışı bırakıldı.
Böylece bu suçları işleyenlerin 3 yıllık infaz indiriminden yararlanıp cezaevinden çıkmasının önüne geçildi. Ayrıca, meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 1 ila 5 yıl arasında hapse çıkartılıyor. Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da suç kapsamına alınıyor ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis öngörülüyor. Suçun; düğün, nişan, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezalar yarısı oranında arttırılacak. Çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasını önlemek için cezalar arttırılıyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma cezasının alt sınırı 4 yıldan 5 yıla, üst sınırı 8 yıldan 10 yıla kadar hapse çıkartılıyor.
Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bilişim yoluyla dolandırıcılıkların önlenmesi için GSM hattı sınırlaması, İBAN'nına kullandıranlara ceza getiriliyor. Banka hesabı açarken ve telefon hattı alırken biyometrik veriler kullanılacak.
SÜREÇ KOMİSYONU 'TARİHİ RAPOR' HAZIRLIGINDA
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önerilerinin yer alacağı "tarihi rapor" için hazırlıklara başlıyor. Partiler bir süredir kendi raporlarını hazırlıyor. CHP, DSP gibi partiler hazırladıkları raporları Meclis Başkanlığına iletti. AK Parti, MHP, DEM ise son rötuşları yapıyor. Partilerin raporlarını teslim etmesi ile birlikte komisyon tekrar toplanacak ve rapor yazım yöntemini belirleyecek. Komisyonun bir yazım komisyonu oluşturması ve üzerinde mutabık kalınan önerilerin ana raporda yer alması bekleniyor. AK Parti'nin soruna bakışı, bugüne kadar yapılanlar ve hukuki düzenleme önerileri yer alıyor.