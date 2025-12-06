Rusya ve Hindistan’dan BM’de reform çağrısı

Rusya ve Hindistan, Putin ile Modi'nin Yeni Delhi'de yaptığı görüşme sonrası yayımlanan 70 maddelik ortak bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin günümüz küresel gerçeklerini yansıtacak şekilde daha temsil edici ve etkili hale getirilmesi için kapsamlı reform çağrısı yaptı. İki ülke ayrıca ulusal para birimleriyle ticaretin geliştirilmesi, dijital ödeme sistemlerinin uyumlaştırılması, savunma sanayisinde ortak üretim, enerji projelerindeki sorunların giderilmesi ve Gazze'de çatışmaların durdurulup insani anlaşmalara uyulması yönünde mutabakata vardı.