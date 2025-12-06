Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem! AKREP ve HAMZA-1 ilk kez tanıtıdı

HAVELSAN, Kahire'de düzenlenen fuarda yazılım tabanlı çözümleri ve teknoloji ürünlerini tanıtarak katılımcı ülke heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuarda, HAVELSAN ile Arap Endüstrileşme Teşkilatı (AOI) iş birliğiyle Mısır'da üretimi yapılan platformlar yoğun ilgi gördü. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de fuar ziyareti kapsamında araçları inceleyerek bilgi aldı.Mısır'daki yerel iş birliği sonucunda geliştirilen dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) insansız hava aracı HAMZA-1, fuarda öne çıkan yeniliklerden biri olarak dikkati çekti. AOI standında sergilenen araç, ortak çalışmayla ortaya konulan yeni bir çözüm olarak değerlendirildi.

AKREP İnsansız Kara Aracı ise uzaktan komutalı silah sistemi taşıyabilen 6x6 bir platform olarak geliştirildi. AKREP, bu özellikleriyle Mısır'da daha önce bulunmayan bir çözüm sunması bakımından önemli bir yenilik oldu.

HAVELSAN Uluslararası İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EDEX 2023 sonrasında yapılan görüşmeler doğrultusunda çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kara, hava, deniz sistemleri ile insansız sistemler ve komuta-kontrol çözümleri üzerine öneriler sunduklarını belirten Ünal, daha sonra AOI ile yürütülen ortak çalışma kapsamında kısa sürede bir insansız kara aracının prototipinin ortaya çıkarıldığını ifade etti.