Bakan Fidan: “Trump’ın planları, Türkiye’nin hedef ve çıkarlarıyla örtüşüyor”

"HER YERDE BARIŞ İSTEDİK" PROGRAMDA Avrupa'da bu konuda yaşanan endişeler ve bu meselenin başarılı bir şekilde ele alınmasıyla ilgili soruya cevap veren Bakan Fidan, "Göçmenlik meselesi bizim için de çok büyük bir mesele. Eğer mahallenizde bir kriz açığa çıkıyorsa, o krize eğilmek zorundasınız. Bu bir insanlık görevi ve bu krizin yol açtığı yükün bir kısmını omuzlamak durumundasınız. Türkiye'nin de başına gelen bu oldu" dedi.

Türkiye'nin hedefinin ilk aşamada bir açık kapı politikası yürütmek olduğunu belirten Fidan, "Suriye'deki kriz ilk başladığında böyle bir politika benimsedik ve neticesinde çok sayıda Suriyeli mülteci savaştan kaçarak sınır kapılarımıza geldi. Bize iç siyasetimizde bir bedeli oldu bunun, ancak insani hedeflere hizmet etmiş oldu bu politikamız. Burada en başta ifade ettiğiniz hususa geri dönecek olursanız, ne yazık ki bölgemizde pek çok sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ukrayna'da, Gazze'de ve şu anda Allah'a şükür artık işlerin yoluna gittiği Suriye'de arabuluculuk ve barış inşası faaliyetleri kapsamında Trump'ın yapmak istedikleri, Türkiye'nin hedef ve çıkarlarıyla büyük ölçüde örtüşüyor" ifadelerini kullandı. Fidan, "Esasında biz en başta Ukrayna'da bir ateşkes istedik. Gazze'de ateşkes istedik. Suriye'de istikrarın sağlanabilmesi için uluslararası iş birliği istedik. Çünkü son 10 yıl içerisinde karşı karşıya kaldığımız mülteci krizinden çok ağır dersler çıkardık. Bölgemize yaşanan sorunlar için arabuluculuk yapmamız halinde aslına bakılırsa insanların yaşadığı acıları hafifletme imkanı oluyor. Mülteci krizi açısından da bu böyle" şeklinde konuştu.