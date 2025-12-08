72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından açıkladı. Buna göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, 1487 ekip ve 3 bin 712 personel görev alırken, 14 hava aracı ve 52 narkotik köpeği kullanıldı. Yapılan çalışmalarda 970 şüpheli yakalandı, 352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.