72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı

Son dakika haberleri...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarda 970 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından açıkladı. Buna göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, 1487 ekip ve 3 bin 712 personel görev alırken, 14 hava aracı ve 52 narkotik köpeği kullanıldı. Yapılan çalışmalarda 970 şüpheli yakalandı, 352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

