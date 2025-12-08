Haberler Gündem Son dakika: Altının gramı ne kadar oldu? 8 Aralık Pazartesi altın fiyatları Son dakika: Altının gramı ne kadar oldu? 8 Aralık Pazartesi altın fiyatları Son dakika haberleri… Aralık ayının ikinci haftasına gram altın 5 bin 770 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Cuma günü düşüş gösteren değerlerin ardından gelen yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentileri altın fiyatlarını etkiliyor. İşte 8 Aralık Pazartesi canlı altın fiyatları... AA









Son dakika haberleri… Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5 bin 745 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe ise yükselişle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 5 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor.





Çeyrek altın 9 bin 549 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 51 liradan satılıyor.